Cs demana a la resta de partits de Cort que deixin d'instrumentalitzar la Policia Local

Publicado 8/2/2019 14:35:37 CET

"Per voler treure un titular graciós, ara Hila ha pogut influir en la causa contra Cursach"

PALMA DE MALLORCA, 8 Febr. (EUROPA PRESS) -

El grup de Ciudadanos (Cs) a l'Ajuntament de Palma ha exigit aquest divendres a la resta de formacions polítiques municipals que deixin d'instrumentalitzar políticament la Policia Local.

El portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha recordat que "a principis de legislatura" van reclamar "a la resta de partits no utilitzar la Policia Local per treure rèdit polític" i a pesar que ells han "complert", últimament els candidats i polítics municipals estan traient "les misèries de la Policia Local" en els mitjans.

En aquest sentit, Bauzá ha criticat que estan "generalitzant en tot el cos unes pràctiques que ja estan judicialitzades, amb l'afany d'aconseguir quatre vots de cara a les eleccions".

Per això, ha reclamat a la resta de partits que "cessin en la seva obstinació de desacreditar als funcionaris i comencin a treballar per crear més oferta pública d'ocupació, reposar els vehicles que han estat calcinats i modernitzar les instal·lacions".

Respecte a les declaracions del regidor d'Urbanisme, i exalcalde, José Hila, sobre les suposades pressions rebudes pel jutge i el fiscal del 'Cas Cursach' i el posterior enregistrament filtrat sense el seu coneixement, Bauzá ha manifestat que "tot això comença amb una entrevista en la qual Hila diu que ha rebut pressions per part del jutge i el fiscal per després desmentir-ho".

Segons assenyala el portaveu de Cs a Palma, "després continua amb un enregistrament, la qual condemnem al no ser conscient el regidor d'estar sent gravat, en la qual declara que va sofrir aquestes pressions".

En aquest sentit, Bauzá ha apuntat que "avui surten informacions que el regidor Hila no ha estat citat per declarar en aquesta causa, per la qual cosa demanem una explicació extensa de com, on i quan s'han produït aquestes converses i suposades pressions".

A més, ha insistit que "per voler treure un titular graciós, ara Hila ha pogut influir en la causa contra Cursach".

Així mateix, el portaveu de Cs Palma ha considerat com "una ocurrència" les declaracions de l'alcalde, Antoni Noguera, de fer una nova caserna per a la Policia Local.

"Noguera va voler fer-se el graciós, igual que Hila, i sense consultar-ho amb ningú del seu govern va dir que volia fer una nova caserna perquè un sindicalista l'hi havia comentat", ha indicat.

"ISERN HA DE DONAR EXPLICACIONS"

D'altra banda, Bauzá ha considerat que "Mateu Isern, qui ara surt com abanderat de la policia municipal, ha de donar explicacions sobre les pràctiques que es van dur a terme durant el seu mandat com a alcalde i que van acabar amb tota la cúpula policial sent investigada per corrupció".

El portaveu de Cs Palma també ha lamentat que "la número dos de Podem a les llistes a Cort, Sonia Vivas, aboqui periodicamente informacions contra la Policia Local, desprestigiant la tasca de molts funcionaris honrats, sense que per part del govern municipal es contradiguin o matisin aquestes consideracions".

Per tot això, Cs tornarà a presentar les propostes que han fet aquesta legislatura per aconseguir "un cos policial eficaç" per als ciutadans: "Oferta pública d'ocupació, modernització de les instal·lacions i més vehicles i mitjans".