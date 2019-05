Cs Eivissa es compromet a trobar una solució per a l'abocador

Publicado 20/5/2019 17:56:38 CET

EIVISSA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciudadanos al Consell Insular d'Eivissa, Javier Torres, ha afirmat aquest dilluns que treballaran per trobar una solució a l'abocador de Ca na Putxa, i ha assegurat que "és cert que la planta de triatge allarga la vida de l'abocador, però d'aquí a uns anys es tornarà a estar en les mateixes".

Torres ha criticat que a Eivissa no s'hagi treballat amb previsió davant el problema de la gestió de residus. "Com en altres qüestions, i indistintament del color de govern del Consell, s'actua corrent, esperant a tenir l'aigua al coll o al fet que des d'adalt es digui que s'ha de fer una mica de forma urgent", ha explicat.

El candidat de la formació taronja també ha mostrat la seva preocupació per les possibles sancions que podria imposar Europa al Govern. Així, ha dit que és possible que s'hagi de pagar una multa "important" a Europa per retardar-se en el compliment dels reglaments i lleis que obligaven a tenir uns plans de gestió de residus en cada Consell. "El Consell d'Eivissa, com en altres coses, va arribar tard", ha dit.

Finalment, el candidat de Cs al Consell Insular d'Eivissa ha demanat que es comenci a treballar en una solució alternativa perquè aquesta situació no torni a passar en el futur.