Cs Palma denuncia que el projecte de reforma de l'antiga presó "òbvia el Pla General de Carreteres"

El grup municipal de Ciutadans (Cs) Palma ha denunciat que el projecte de reforma de l'antiga presó, on es pretendre construir un Centre de Recursos de Creació Contemporània, 103 habitatges protegits protegits, una escoleta de zero a tres anys i una residència per a creadors, "òbvia el Pla General de Carreteres".

Segons ha informat el partit en un comunicat, al Pla de Carreteres hi ha prevista una sortida a l'autopista, amb una rotonda, i en el projecte presentat pel regidor Hila "no està la sortida prevista".

"No entenem per què no ho han tingut en compte i ens fa l'efecte que només vénen a vendre'ns fotos de forma electoralista", ha manifestat el portaveu de Cs Palma, Josep Lluis Bauzá, al que ha afegit que "el dia 5 d'abril, el regidor Hila va sortir a roda de premsa a anunciar el projecte, i fins avui, quatre dies després, no l'ha presentat en Gerència d'Urbanisme, i ho ha fet amb quatre fotos".

Per part seva, el regidor de Cs, Pedro Ribas, ha considerat que "una reforma d'aquest calat no es pot presentar a l'oposició dos minuts abans de la votació sense més documentació que quatre fotomuntatges" i que "presentar un projecte d'aquesta forma demostra el poc interès real a fer el projecte".

Finalment, Ribas, qui s'ha aixecat de la taula i s'ha anat de Gerència d'Urbanisme, com a protesta per les formes en què s'ha presentat el projecte, ha denunciat que "durant tota la legislatura han estat maltractant a l'oposició, presentant coses a última hora i donant poca o nul·la informació".