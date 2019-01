Cultura destina 1.700 euros per a l'exposició 'Memòries 1936-39' sobre com va afectar la guerra civil als ciutadans

Publicado 8/1/2019 13:29:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports --mitjançant la Direcció general de Participació i Memòria Democràtica-- ha coorganitzat l'exposició itinerant 'Memòries 1936-39' sobre com va afectar la guerra civil espanyola als ciutadans i ha destinat un total de 1.700 euros per a l'edició del catàleg.

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha informat que l'exposició és obra dels artistes visuals Antoni Garreta, Joan Vallespir i Marcos Vidal.

En relació a l'exposició, s'organitza amb els Ajuntaments de Porreres, Inca i Palma i s'inaugurarà aquest divendres, 11 de gener a les 19.00 hores al Museu de Porreres.

En aquest sentit, del dia 11 de gener al 15 de febrer estarà a Porreres, del 22 de febrer al 18 de març a Inca i, finalment, al maig a Palma.

AUTORS

Segons ha apuntat la Conselleria, els tres creadors tenen "una llarga llista" de participació a projectes benèfics i de col·laboracions amb associacions sense ànim de lucre.

Antonio Garreta és d'Inca i treballa des de fa més de trenta anys amb llenguatges plàstics i la seva obra ha estat exposada a diferents llocs de l'Estat i a l'estranger.

Algunes exposicions individuals seves són: 'Existències' al Casal de Cultura de Selva, 'Silencis' a la galeria Els Arts d'Alcúdia i 'Moment' a la galeria Cunium a Inca i 'Silencis' a la galeria Quassars a Manacor, entre d'altres.

El projecte d'Antoni Garreta per 'Memòries 1936-39' es titula 'Personis imaginades' i és una mena de 'work in progress' d'instal·lació sobre la memòria històrica, on l'autor tracta d'apropar-se als rostres "fent memòria, tractant de reconèixer i intentant abraçar els esperits dels agreujats".

Garreta parteix de la frase d'una familiar d'un represaliat de la dictadura franquista que deia "no podíem parlar de res; ni nomenar-los, desapareixien, no podíem dir res més, semblava com si fossin persones imaginades".

Joan Vallespir, per la seva banda, també és d'Inca i és graduat en disseny industrial i ha realitzat "moltes" exposicions individuals com Galeria Maneu de Palma, 'Pintures i escultures' al Centre Cultural Ca'n Gelabert de Binissalem, 'Pensaments de plàstic' a la Galeria Caragol a Valladolid, entre d'altres.

A més, també ha participat a exposicions col·lectives, ha rebut premis i beques internacionals i ha fet una residència artística a Suècia.

Vallespir treballa en una obra sobre les escoles populars obertes en Balears durant els anys de la República, centres de formació pels menys afavorits que separaven educació d'adoctrinament religiós i retalla els perfils d'aquests edificis, tractant de fer-los visibles i tangibles.

Marcos Vidal, finalment, és basc i de pares de Mallorca, treballa a Sineu i és llicenciat en Belles arts. Així mateix, ha rebut beques internacionals i va fer una residència a Bèlgica.

Vidal també ha participat a exposicions individuals tant a nivell estatal com internacional de la seva obra i ha participat a diverses fires.