Cultura disposa ja de l'estudi arqueològic i patrimonial de Sa Senieta, futura seu del Museu de Formentera

La Conselleria balear de Cultura, Participació i Esports ha presentat a Formentera l'estudi arqueològic i patrimonial de Sa Senieta, futura seu del Museu de Formentera.

L'objectiu, segons ha informat el Govern, ha estat conèixer el potencial i els condicionaments d'aquesta casa amb un alt valor patrimonial i declarada Bé Catalogat.

Segons ha recordat l'Executiu, la Llei 12/1998 de Patrimoni de Balears va establir l'obligatorietat de crear el Museu de Formentera amb tres seus descentralitzades que es complementen entre si.

Fins a aquesta legislatura, cap altre Govern havia fet passos per a la construcció del museu, a pesar que la Llei de Patrimoni, aprovada fa 20 anys, estipulava que el Govern havia d'impulsar aquest Museu de Formentera abans dels tres anys. Actualment, ja es compta amb la seu de Sa Senieta i els diferents projectes estan en marxa.

En els últims dos anys, des de la Conselleria de Cultura del Govern s'han fet també passos "molt importants" per a la materialització del projecte en col·laboració amb el Consell de Formentera.

D'una banda, s'ha impulsat l'adquisició de la casa de Sa Senieta amb finançament de la Conselleria i de l'Impost de Turisme Sostenible. En aquesta seu s'explicarà la història i desenvolupament social i territorial de l'Illa.

D'altra banda, Can Ramon, que va ser adquirida pel Consell de Formentera, acollirà les col·leccions etnològiques interpretades en el marc de l'arquitectura tradicional.

A més, la Fundació Sa Nostra ha cedit un solar que acollirà un edifici de nova construcció com a espai de gestió. En aquests moments, en el cas de Can Ramon, l'immoble ja compta amb l'informe patrimonial i està en procés de licitació per part del Consell de Formentera el projecte museogràfic d'aquesta seu.

El proper pas serà redactar el projecte museològic, el pla director del museu -que determinarà el perfil, la missió i el concepte del museu- i com es materialitza aquesta distribució de seus. Per avançar en aquest camp, ja s'han recollit tots els inventaris de béns patrimonials relacionats amb Formentera que en aquests moments es tenen registrats.