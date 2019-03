Cultura presenta al nou director de l'ICIB, Jaume Reus, que abordarà la precarietat al sector cultural de Balears

Publicado 15/3/2019 14:13:36 CET

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha presentat aquest divendres al nou director de l'Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB), Jaume Reus, que abordarà, entre altres reptes, "la precarietat estructural dels treballadors" de l'àmbit cultural.

Així ha informat la cartera dirigida per Fanny Tur en un comunicat en el qual han detallat que el Pla de Gestió de Reus per al nou organisme se centra en cinc eixos: l'impuls dels sectors culturals, la democratització de la cultura, la internacionalització, les sinergies institucionals i les especificitats territorials.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, i la directora general de Cultura, Joana Català, han presentat Reus com a director de l'ICIB i han explicat que ha estat seleccionat mitjançant una convocatòria pública per comissió de selecció integrada per l'Administració, l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i les associacions empresarials del sector cultural de Balears.

MODEL D'INSTITUCIONALITAT

Segons ha destacat el Govern, l'ICIB es crea com un nou model d'institucionalitat per enfortir el sector cultural de Balears i afavorir la professionalitat, les noves economies de la cultura i l'aposta per polítiques d'innovació, de base tecnològica i igualtat.

A més, el projecte de Reus es basa en la concepció de l'ICIB com una "plataforma oberta" a la diversitat de sectors culturals per emfatitzar l'accessibilitat a la cultura, ja que el projecte planteja la cultura "com a dret i ben bàsic al que ha d'accedir el conjunt de la ciutadania".

Respecte a la internacionalització del projecte, l'ICIB preveu la creació d'una oficina per informar sobre les ajudes europees a sectors culturals, així com el suport a la projecció exterior dels espais culturals de Balears. A més, l'ICIB coordinarà iniciatives de la mà d'entitats del sector cultural, com l'Institut Ramon Llull (IRL), l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, la Conselleria d'Educació i Universitat o la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, segons ha destacat el Govern.

CURRÍCULUM

D'altra banda, Cultura ha destacat que Reus és doctor cum laude en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears (UIB), a més d'haver estat director d'Arts Santa Mònica del 2015 al 2017 i responsable de la gestió cultural de l'Espai Mallorca de Barcelona del 2013 al 2014, a més de comissari d'exposicions programades a diversos centres culturals.

Del 2004 al 2012, Reus va dirigir el Departament d'Educació, Acció i Difusió Cultural de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca i va ser el responsable de comunicació, com també va ser coordinador de comunicació a Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, a 2005.

Respecte a la seva activitat docent universitària, Reus ha estat professor universitari en arts plàstiques i visuals a Balears i Llatinoamèrica, on ha estat professor convidat en universitats de l'Equador, Quito i Ciutat de Mèxic.

1,5 MILIONS PER L'ICIB

Cal recordar que l'ICIB, entitat pública empresarial adscrita a la Conselleria de Cultura, es va crear mitjançant la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 i té per finalitats el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives de Balears.

A més, el Govern ha detallat que l'ICIB disposa d'1,5 milions d'euros -500.000 d'euros provenen de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i 1.000.000 d'euros de la Direcció General de Cultura- i ha detallat que el director/gerent de l'organisme presidirà el Consell Rector, l'òrgan general de participació i assessorament de l'ens.