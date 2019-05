La CUP tindrà 208 candidatures i es presentarà per primera vegada a Balears i a la Vall d'Aran

Publicado 8/5/2019 17:45:46 CET

BARCELONA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

La CUP es presentarà a les eleccions municipals amb 208 candidatures, respecte a les 165 dels últims comicis, i serà la primera vegada en la qual concorren a Balears i a la Vall d'Aran (Lleida), amb el que també és la primera vegada que concorren en tots els territoris de parla catalana.

En una sessió informativa aquest dimarts, la formació ha detallat que serà la primera vegada que tingui una candidatura a Palma --única localitat a Balears-- i a Aran --en quatre localitats i en el Conselh Generau d'Aran--, mentre que a la Comunitat Valenciana ja es van presentar fa quatre anys --a Burjassot, Biar i Pedreguer-- i repetiran en aquesta última localitat.

Han detallat que un total de 196 candidatures estan dins de la coalició Amunt, mentre que altres 12 són processos de confluència impulsats per la CUP i als quals l'organització dóna el seu suport.

UNA TRENTENA D'ALCALDIES

El partit compta amb 2.403 militants i 2.022 simpatitzants, i en les últimes eleccions va sumar 382 regidors i 32 alcaldies a Catalunya --amb majoria absoluta o integrant l'equip de govern--, entre elles la de Berga i Sabadell (Barcelona).

D'aquesta trentena d'alcaldies, la CUP ha perdut tres en aquests quatre anys per mocions de censura --Badalona, Sant Martí Sarroca i Monistrol de Calders-- i ha incorporat Corbera després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El pressupost d'aquesta campanya ascendeix en total de 821.635 euros, similar al de l'última, afirmen, i té com lema 'Atreveix-et! És el primer pas per alliberar-nos', en un programa que, liderat a Barcelona per Anna Saliente, versa sobre la justícia social.

La CUP obrirà aquest dijous la campanya a Barcelona a la plaça del Raspall, i tindrà el seu acte central el diumenge 19 en el Parc dels Tres Xemeneies, mentre que el seu acte de final de campanya serà a la plaça Major de Nou Barris el divendres 24.