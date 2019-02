Decelera Menorca rep més de 250 sol·licituds per participar al seu programa de desacceleració

Publicado 4/2/2019 16:51:30 CET

MENORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decelera Menorca ha rebut més de 250 sol·licituds de startups de més de 62 països per participar en la cinquena edició del programa de desacceleració, que tindrà lloc a l'Illa entre els dies 24 de maig i 4 de juny.

Entre les empreses assistents, el 60 per cent provenen d'Europa, un 17 per cent d'Àsia, un 12 per cent d'Àfrica, un 4,6 per cent d'Amèrica del Nord, un 3,5 per cent de Llatinoamèrica i un 1 per cent d'Oceania, segons ha informat l'organització en un comunicat.

Decelera ha obert ja la segona fase per seleccionar els 25 projectes internacionals 'tecno-sostenibles' que participaran al programa, que comptarà amb la presència de líders empresarials com Lucas Carnet (Privalia), Max Kelly (Techstarts de Londres), Rupert Barksfield (Pynko) i Martin Varsavsky (Prelude and Overture), entre uns altres.

No obstant, els emprenedors interessats a participar al procés de selecció encara tenen una oportunitat, perquè Decelera ha estès el període de registre fins al 4 de març.

"Els emprenedors seleccionats passaran per un procés de desacceleració en tres etapes que els ajudarà a sortir enrobustits de l'Illa: primer, desacceleren per reconnectar amb la seva creativitat i les seves fortaleses; segon, detecten els problemes i visualitzen solucions junts a mentors i companys; i finalment, tenen trobades amb potencials inversors en un ambient relaxat, ja que ells també passen pel seu propi procés de mini-desacceleració", ha indicat el CEO i cofundador de Decelera, Marcos Martín.

Així mateix, ha apuntat que el 90 per cent de les startups interessades a desaccelerar a Menorca han afirmat que els seus projectes estan alineats amb varis dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Decelera és el primer Programa de Desacceleració de startups tecno-sostenibles del món que planteja una metodologia diferencial i assentada sobre la desacceleració, la comunitat viva, el factor humà i la sostenibilitat.

En ell, emprenedors internacionals escapen del soroll de les operacions diàries per reflexionar i inspirar-se sobre com escalar el seu negoci i créixer de forma sostinguda, i en com aconseguir el finançament necessari que els permeti créixer.