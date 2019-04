La declaració del policia del 'cas Mòbils' confirma el "caràcter delictiu dels fets", segons els querellants

Publicado 9/4/2019 17:14:34 CET

El fiscal general de Balears espera que el cas acabi amb un sobreseïment i es doni "una resolució favorable" a Florit

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La declaració com a testimoni de l'inspector cap de la Policia Judicial que ha tingut lloc aquest dimarts en el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) en relació al denominat 'cas Mòbils' confirma el "caràcter delictiu dels fets", segons han assegurat els advocats defensors dels querellants.

Davant els mitjans de comunicació, l'advocat dels querellants, Nicolás González-Cuellar, ha explicat que tant la seva declaració com la de la resta de declaracions que s'han produït aquests dies en el TSJIB confirmen també el "caràcter absolutament arbitrari de l'actuació" del jutge instructor Miguel Florit, que el desembre passat va ordenar la confiscació del telèfon mòbil d'una periodista d'Europa Press, Blanca Pou, i d'un periodista de 'Diario de Mallorca', Francisco Mestre, en el marc de la instrucció del 'cas Cursach'.

Després d'això, González-Cuellar ha titllat "d'inadmissible l'atac a la llibertat de premsa i al secret professional" i ha considerat que aquest "ha de tenir la seva resposta en l'àmbit penal" com està actualment aquesta succeint". "Confiem en l'acció de la justícia, i mantenim acció penal", ha remarcat.

Per la seva banda, el fiscal cap de Balears, Bartolomé Barceló, ha manifestat que espera que el cas acabi amb un sobreseïment perquè, segons ell, "no hi ha indicis de delictes" pel que vol que es produeixi una resolució en "sentit favorable" al jutge Florit.

Al seu torn, Pou ha relatat aquest dimarts a la seva declaració com a testimoni en el TSJIB que els agents que van participar en el registre de la seu de l'agència el passat 11 de desembre van accedir al seu correu.

Segons ha declarat davant la magistrada Felisa Vidal, els agents van demanar veure el seu correu electrònic i un d'ells va utilitzar en aquest moment l'equip que la redactora tenia a la delegació --ordinador que aquest mateix dia també va ser confiscat--, on tenia oberta la sessió del seu correu personal, el corporatiu i l'oficial de la delegació.

La redactora també ha revelat que, després de mostrar-li l'ordre del jutge, li van exigir l'entrega del mòbil i de les claus d'aquest. Així, per comprovar les claus en el mateix acte de confiscació, van accedir al telèfon i a la caixa forta d'Android del terminal.

Amb això, Pou ha reiterat que no va lliurar el seu dispositiu de manera voluntària i també ha explicat que al moment de la confiscació va protestar i va manifestar que aquesta vulnerava el seu "secret professional".

"NO EM VAN DONAR UNA ALTRA OPCIÓ"

Per la seva banda, Mestre ha assegurat durant la seva declaració que no li van donar "una altra opció" que no fos lliurar-ho perquè, tal com ha dit, "ho podia fer voluntàriament o mostrant resistència" i, en aquest cas, ha dit, "hagués acabat detingut o amb una acusació de delicte de desobediència".

Mestre ha manifestat que no li van donar possibilitat de realitzar "un bolcat" del mòbil i ha explicat que solament li van dir que l'hi retornarien "al més aviat possible". També ha expressat que no li van deixar parlar ni amb la directora del seu mitjà ni amb el seu advocat.

Així mateix, ha censurat el dany "personal i professional" que va suposar aquesta actuació policial que va tenir lloc al desembre. D'aquesta manera, ha qualificat que la confiscació de mòbils a periodistes és "un fet gravíssim" perquè "qui es fiarà de mi o de qualsevol periodista si la policia, per ordre d'un jutge, requereix un telèfon mòbil, que és una eina fonamental".

"Com podem protegir la nostra font?", ha plantejat per després afegir que "si això es justifica no es podrà protegir a les fonts" i, per tant, "s'ha acabat el periodisme d'investigació i, gairebé, gairebé, el periodisme de denúncia".

QUERELLA PER VULNERACIÓ DEL SECRET PROFESSIONAL

Cal recordar que els periodistes i els seus mitjans de comunicació van interposar una querella contra Florit després de la confiscació dels mòbils --així com dos ordinadors i divers material a la seu d'Europa Press-- per prevaricació, delicte contra la inviolabilitat del domicili i vulneració del secret professional periodístic.

Posteriorment, la documentació aportada al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils de Mestre, Pou, una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma. En el cas de Pou, van requerir a una operadora dades que abastaven fins a gener de 2016.

Cal recordar que Florit va declarar com investigat aquest dilluns, després de la querella presentada per Europa Press i 'Diario de Mallorca'. Durant la seva declaració davant Vidal va dir que no considerava haver vulnerat el secret professional en ordenar la confiscació i el rastreig de mòbils de tots dos periodistes.

Per la seva banda, el fiscal Anticorrupció, Juan Carrau, que va declarar com testimoni també aquest dilluns davant Vidal, va defensar la seva actuació en el cas en avalar les mesures sol·licitades per la Policia Nacional.