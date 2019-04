Delegació diu que les noves aigües de Cabrera són competència estatal fins que no s'aprovi una llei per a la seva gestió

Publicado 24/4/2019 16:39:06 CET

Remarca que no es retira "cap competència" de Cabrera

L'acord va ser elevat al Consell de Ministres després de sotmetre's a exposició pública sense que es presentessin al·legacions

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern a Balears ha explicat aquest dimecres que després de l'acord del Consell de Ministres per a l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera l'Executiu central no ha retirat ni ha retallat cap competència al Govern autonòmic. Les aigües són de competència estatal --perquè ho eren abans que s'ampliés-- fins que no s'aprovi una llei per a la gestió del parc.

Segons han explicat a Europa Press, la gestió ambiental de les aigües marines a la zona d'ampliació aprovada és competència de l'Estat, independentment que es qüestioni o no, com estableix el tercer punt de l'acord del Consell de Ministres, que "no existeixen evidències científiques que avalin la continuïtat ecològica amb l'ecosistema terrestre i marí ja declarat parc nacional".

Tal com han recordat des de la Delegació del Govern, l'acord elevat al Consell de Ministres l'1 de febrer de 2019 va ser sotmès prèviament a informació pública entre l'1 d'octubre i el 2 de desembre de 2018, sense que es presentés cap al·legació.

Cal destacar que aquest mateix acord va ser posteriorment informat favorablement pel Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals en una reunió celebrada el 18 de desembre, presidida per la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i en la qual va participar el conseller de Medi ambient del Govern, Vicenç Vidal.

En aquest acord del Consell de Ministres s'assenyalava que l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN) exerciria la gestió d'aquestes noves aigües marines competències de l'Estat "mentre no s'aprovi una nova llei que asseguri la gestió integral del parc nacional".

L'acord també recollia que mentre això succeeixi l'OAPN i el Govern establirien "mecanismes de coordinació i col·laboració" orientats a facilitar "la consecució dels objectius del parc nacional, evitar impactes procedents de l'exterior i contribuir a la connectivitat funcional i a la gestió homogènia i efectiva del conjunt del territori protegit".