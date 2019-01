La demanda elèctrica de Balears l'any 2018 ha augmentat un 0,8% respecte el 2017, segons Endesa

Publicado 8/1/2019 14:48:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica anual acumulada de Balears l'any 2018 s'ha situat en 6.009.936 MWh, la qual cosa representa un augment del 0,8 per cent respecte 2017, segons Endesa.

En un comunicat emès per la companyia, s'ha detallat que per Illes, Mallorca ha tingut un consum elèctric de 4.546.907 MWh --un increment del 0,3 per cent--, Menorca de 488.992 MWh --un augment del 2,2 per cent-- i Eivissa i Formentera de 974.037 MWh --amb un increment del 2,3 per cent--.

A més, s'informa que durant el mes de desembre de 2018, la demanda elèctrica ha arribat fins als 324.296 MWh a Mallorca, una dada que representa un descens del 8,9 per cent respecte el mateix mes de l'any passat. A les altres illes, a Menorca la demanda ha disminuït un 8,3 per cent, i a Eivissa i Formentera ha disminuït un 6,9 per cent.

Quant al conjunt de l'arxipèlag, el consum energètic del mes de desembre ha estat de 416.982 MWh, una disminució del 8,6 per cent respecte el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a les puntes màximes de potència elèctrica del mes passat, i així mateix les puntes màximes assolides en el 2018, han estat a Balears 839,7 MW el dia 31 de desembre i 1.306,0 MW el 6 d'agost; a Mallorca 657,1 MW el 31 de desembre i 955,9 MW el 6 d'agost; a Menorca 63,2 MW el 31 de desembre i 118,1 MW el 6 d'agost i Eivissa i Formentera 121,8 MW el 31 de desembre i 241,4 MW el 6 d'agost.