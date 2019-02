La demanda elèctrica de Balears puja un 8,8% durant el mes de gener respecte al mateix mes de l'any passat

Publicado 6/2/2019 14:36:13 CET

Eivissa i Formentera han estat les illes amb més pujada en la demanda

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica de Balears ha pujat un 8,8 per cent durant el mes de gener, respecte al mateix mes de l'any passat, amb un consum energètic de 471.486 MWh en tot l'arxipèlag.

Segons ha informat Endesa en un comunicat, a Menorca la demanda ha augmentat un 10,2 per cent, a Eivissa i Formentera s'ha produït un increment del 10,9 per cent i a Mallorca la xifra se situa en un 8,2 per cent.

Respecte a les puntes màximes de potència elèctrica del passat mes de gener han estat el 22 de gener a Mallorca, el 24 de gener per a Menorca i l'11 de gener per a Eivissa i Formentera.