Demanen 31 anys de presó a un home per matar la seva mare assestant-li 39 punyalades amb un ganivet a Ciutadella

El Tribunal del Jurado del Jutjat d'Instrucció 2 de Ciutadella jutjarà a partir d'aquest dilluns a un home per matar la seva mare amb un ganivet i assestar-li 39 punyalades a més d'intentar matar el seu pare i agredir el seu germà a l'agost de 2016 a Ciutadella, fets pels quals la Fiscalia demana 31 anys de presó.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, el 25 d'agost de 2016 l'acusat es trobava de vacances amb família i amics a Ciutadella quan, després de no poder dormir-se i baixar a la cuina per agafar un ganivet de 17 cm de longitud i 2 cm de fulla, es va tancar a la seva habitació amb pensaments suïcides i armat amb el ganivet.

Segons la Fiscalia, la mare va baixar a l'habitació de l'acusat per evitar que se suïcidés quan aquest es va abalançar sobre ella i li va assestar 39 punyalades al cap, tòrax i abdomen, causant-li la mort. El relat del fiscal assenyala que l'acusat va assestar 3 punyalades al seu pare en tòrax i abdomen després que acudís a l'habitació per socórrer a la seva esposa mentre el germà de l'acusat, en un forcejament per llevar-li el ganivet, va resultar ferit en la seva mà dreta.

En l'escrit, el fiscal sosté que l'acusat es va infringir a si mateix durant els fets nombroses punyalades amb la intenció de llevar-se la vida.

L'acusat, a presó preventiva des del 30 d'agost de 2016, tenia diagnosticat una esquizofrènia paranoide encara que el fiscal assenyala en el seu escrit que durant els fets "no tenia minvades les seves capacitats cognitives".

La Fiscalia, que aprecia la circumstància agreujant de parentiu, demana imposar a l'home una pena de 23 anys de presó per un delicte d'assassinat i 8 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com la prohibició d'apropar-se al seu pare i germà durant 5 anys a una distància no inferior a 500 metres, els costos processals i una indemnització de 13.702 euros per les lesions i seqüeles causades als seus familiars.