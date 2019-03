Demanen 1 any de presó a un home per intentar matar la seva dona asfixiant-la a Es Castell (Menorca)

Publicado 17/3/2019 14:24:51 CET

El Jutjat d'Instrucció nº 1 de Maó jutjarà a partir de divendres un home de 83 anys que va intentar matar la seva dona abalançant-se sobre ella i tractant d'asfixiar-la amb un coixí, per la qual cosa la Fiscalia demana per a l'acusat un any i onze mesos de presó.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, els fets van tenir lloc el 22 d'octubre de 2016 a Es Castell (Menorca) quan l'home va entrar al dormitori de la seva esposa i, sense contestar les preguntes d'aquesta sobre el motiu pel qual estava a la seva habitació, va agafar un coixí i el va estrènyer sobre el seu rostre de la dona amb la intenció d'acabar amb la seva vida.

La Fiscalia sosté que la dona va aconseguir escapar-se del seu agressor i, al pati de l'habitatge, va demanar auxili als seus veïns cridant "Socors, ajuda, em vol matar" mentre l'acusat continuava agredint-la a cops de puny.

Segons el relat, l'home la va empènyer contra un mur, li va estrènyer el cap contra el sòl i la va agarrar "fortament dels cabells" fins que els veïns van intervenir.

L'escrit del fiscal sosté que l'acusat, que no té antecedents i es troba a la presó des que van esdevenir els fets, tenia les capacitats cognitives disminuïdes al moment dels fets però no "anul·lades".

La Fiscalia, que aprecia la circumstància agreujant de parentiu i la circumstància eximent incompleta d'alteració psíquica, demana a l'acusat una pena d'1 any i onze mesos de presó per un delicte de temptativa d'homicidi, la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la víctima en quatre anys i mig i una indemnització de 50 euros per les lesions produïdes.