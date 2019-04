Demanen 7 anys de presó a tres homes per fundar una associació d'estudi cannàbica i usar-la per vendre marihuana

Publicado 1/4/2019 10:23:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dilluns i divendres que ve a tres homes per fundar una associació per a l'estudi i la investigació del cànnabis i usar-la "únicament i exclusivament" per distribuir i vendre marihuana, delictes pels quals la Fiscalia sol·licita per a ells 7 anys de presó.

Segons l'escrit de l'acusació, els fets es remunten a setembre del 2015 quan els tres acusats van fundar una associació per a l'estudi del cànnabis en la qual ostentaven els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria.

La Fiscalia sosté que la fi d'aquesta entitat era "únicament i exclusivament la distribució i venda a terceres persones de substàncies prohibides que tenien en la seva poder", ja que segons l'escrit d'acusació els tres acusats posseïen una gran plantació de marihuana a les proximitats d'Inca per un pes de 81,37 quilograms valorat en 84.872,72 euros.

Per tot això, la Fiscalia demana als acusats una pena de 7 anys de presó i una multa de 300.000 euros pels delictes d'associació il·lícita i contra la salut pública, a més de la dissolució de l'entitat.