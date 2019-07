Demanen vuit anys i mig de presó a un narcotraficant reincident detingut amb dos quilos de ketamina a Eivissa

Publicado 13/7/2019 12:18:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest dimarts a un narcotraficant reincident, al que se li va intervenir un feix de més de dos quilos de ketamina en una casa d'Eivissa. La Fiscalia demana per a ell una condemna de vuit anys i mig de presó i una multa de 300.000 euros.

L'home, de 42 anys i nacionalitat britànica, va ser detingut el 12 de maig de 2018 per la Policia Nacional. Segons va informar la Policia llavors, la droga va ser trobada en un domicili que el detingut tenia llogat a la zona de platja d'en Bossa.

Agents de la Comissaria d'Eivissa van confiscar la droga uns dies abans de la seva detenció, però no van trobar al sospitós en un primer moment. El pis estava llogat per a tot l'estiu, però l'arrestat, que presumiblement es va sentir perseguit per la Policia, no va tornar a recollir les seves pertinences.

Al domicili es van confiscar 2,13 quilos de ketamina, dels quals 1,4 eren de ketamina pura. Part de les drogues estaven en embolcalls de plàstic.

L'escrit d'acusació del fiscal xifra el valor de la droga al mercat il·legal en 101.032 euros.