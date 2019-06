La denunciant d'una agressió sexual en el Port d'Alcúdia en 2014 rebutja comparèixer en el judici

Publicado 4/6/2019 13:24:35 CET

Va enviar al maig un correu electrònic en el qual renunciava a exercir accions contra els acusats

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Una dona anglesa que va denunciar una presumpta agressió sexual en el Port d'Alcúdia el 2014 ha rebutjat aquest dimarts comparèixer en el judici, on havia de declarar com testimoni, i en el qual estan acusats dos homes.

La denunciant, que resideix al Regne Unit, va enviar el mes passat un correu electrònic al tribunal en el qual renunciava a exercir accions legals contra els acusats i avançava que no compareixeria en la vista, que s'ha celebrat igualment. Els dos acusats han reconegut que van haver-hi tocaments però sostenen que van ser consentits. La Fiscalia ha mantingut la sol·licitud de 12 anys i mig de presó per a cadascun per un delicte d'agressió sexual.