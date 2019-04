Desconvoquen la vaga de neteja de l'Aeroport per a Setmana Santa després d'arribar a un acord amb l'empresa prestatària

Publicado 1/4/2019 11:09:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Independent de Treballadors i Empleats de Balears (Siteib), amb presència majoritària en el Comitè d'empresa de la UTE Aeropalma Urbaser-Sirsa, ha desconvocat la vaga de 24 hores prevista per als dies 17 i 21 d'abril per haver arribat a un acord amb l'empresa prestatària del servei UTE Aeropalma Urbaser-Sirsa en les demandes formulades i que havien portat a la convocatòria de les jornades de protesta.

Segons ha informat el Siteib en un comunicat, l'acord, adoptat en el Tribunal de Mediació i Arbitratge de Balears (Tamib), suposa que l'empresa es fa càrrec de respondre les incidències de les nòmines en un termini de set dies i a esmenar quantitats en la propera nòmina, a l'establiment d'una estructura de servei de 124 treballadors que garanteixi que la plantilla no es vegi minvada per baixes laborals, i la transmissió a Aena de les queixes i inconvenients pel sistema dels 'Happies'.

També es va arribar a un consens en matèria de compensació dels dies festius treballats, qüestió que encara que no estava inclosa en els motius de la vaga que també era motiu de preocupació dels treballadors.

En concret, el preavís de vaga havia indicat com a objectius que l'empresa contractés el personal suficient per evitar les contínues i excessives sobrecàrregues de treball, 75 per cent personal fix de tot l'any i 75 per cent de personal fix discontinu en temporada d'estiu (set mesos); i que Aena elimini la maquinària dels 'Happies'.

Per això, des del Siteib han mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit que la UTE accedeixi a les seves peticions que permetran "solucionar els principals inconvenients que han patit els treballadors i per tant els usuaris de la terminal de l'Aeroport de Palma".