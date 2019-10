Desembarca una nova pastera a Cala en Tugores

Publicado 19/10/2019 13:17:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Integral de Vigilància Exterior (SIVE) de la Guàrdia Civil ha detectat una nova embarcació amb migrants, que ha desembarcat a Cala en Tugores, a l'illa de Mallorca.

Segons ha informat Delegació de Govern a Europa Press, de moment hi ha quatre persones detingudes i s'ha engegat un dispositiu de la Guàrdia Civil per trobar a altres ocupants.

De moment, quatre embarcacions amb migrants il·legals han arribat a Mallorca entre aquest divendres i dissabte.

Una d'elles ha estat detectada a Cap Salines --de la qual hi ha 12 detinguts--, dues a Cala Figuera --amb 12 i 17 detinguts-- i una última, a Cala Tugores, de la qual hi ha de moment quatre detinguts. En total hi ha cinc menors detinguts a la illa.

També a Formentera i a Menorca s'han detectat embarcacions. Es tracta d'una a la zona del Migjorn --amb 13 integrants detinguts, dels quals dos són menors--; mentre que a Menorca, a la platja de Binissafúller (Sant Lluís), s'ha detectat una altra pastera de la qual hi ha, de moment, cinc detinguts.