Detenen diverses persones que podrien estar relacionades amb l'incendi dels jutjats d'Eivissa de gener

Publicado 22/5/2019 10:06:07 CET

EIVISSA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desenvolupat un operatiu a Eivissa que s'ha saldat amb diversos detinguts que podrien estar relacionades amb l'incendi de l'edifici dels jutjats d'Eivissa del gener passat.

Segons han confirmat a Europa Press, també s'investiga si els arrestats estan implicats en l'incendi que el dilluns 13 de maig va cremar un edifici amb okupes al Viver.

Tal com han explicat, les investigacions estan sota secret sumarial, per la qual cosa no han precisat el nombre de detencions.