Detenen dos menors per suposadament robar una motocicleta en trobar-los circulant amb ella sense claus

Publicado 14/10/2019 17:26:54 CET

Els agents van comprovar que el vehicle havia estat robat hores abans a Platja de Palma

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a Palma a dos menors d'edat com a presumptes autors de la substracció d'una motocicleta en trobar-los circulant amb ella sense claus.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, els fets es van produir dijous passat, al voltant de les 16.20 hores al centre de la ciutat, quan un agent de la Policia Nacional lliure de servei --que circulava en el seu vehicle particular-- va observar una motocicleta amb el logo d'una empresa de lloguer i amb dos menors "amb una actitud sospitosa".

L'agent ha relatat que va percebre com el copilot indicava al pilot que ocultés el lloc on anaven les claus, ja que no les tenien posades, la qual cosa va propiciar que el policia retingués als menors.

En aquest moment una patrulla de la Policia Local que passava per la zona va recolzar a l'agent de Policia Nacional.

Finalment, una patrulla de la Policia Nacional, es va personar en el lloc dels fets i va comprovar que la motocicleta havia estat sostreta en el matí d'aquest mateix dia, a la zona de Platja de Palma, motivant la detenció dels ocupants.