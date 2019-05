Detenen en Eivissa a un membre de la Camorra cercat per la justícia italiana que portava cinc mesos fugit

Publicado 15/5/2019 15:05:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home de 22 anys que estava sent buscat per la justícia italiana per un delicte de trànsit de drogues i acusat d'associació il·lícita mafiosa, concretament de ser membre del grup Vigília vaig donar Soccavo de la Camorra. L'home es trobava fugit des de desembre de 2018.

En una nota de premsa difosa aquest dimecres pel cos policial es detalla que la Policia Nacional va rebre una Ordre Europea per part d'Itàlia contra un home acusat d'associació il·lícita mafiosa per al trànsit de drogues.

Els agents van començar una investigació va començar per la localització i detenció de l'individu, que havia escapat a Espanya al desembre de 2018 després d'una operació a Itàlia contra el grup Vigília vaig donar Soccavo de la Camorra, l'activitat principal de la qual és l'associació il·lícita sobre trànsit de drogues, extorsió, robatori, detencions il·legals i tinença d'armes de foc.

Una vegada que els agents de policia van localitzar al presumpte autor, es va procedir a la detenció per a la seva corresponent extradició.