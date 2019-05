Detenen fins a nou persones per robar a turistes i traficar amb drogues a la Platja de Palma

Publicado 20/5/2019 16:25:14 CET

Incrementen la presència policial a la Platja de Palma per l'inici de la temporada turística

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut fins a nou persones, cinc d'elles per furt 'in fraganti', dos per robatoris amb violència a turistes i dues per tràfic de substàncies estupefaents a la Platja de Palma, després d'incrementar la presència del cos policial a la zona per l'inici de la temporada turística.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, el 19 de maig prop de les 03.30 hores dos dels detinguts, homes de 24 i 36 d'anys, li van robar el mòbil a un turista després de forcejar amb ell.

Agents la Policia que es trobaven de servei van observar els fets, per la qual cosa van interceptar als presumptes autors "ràpidament" i els van detenir per un robatori amb violència, intervenint-los dos telèfons mòbils i una cartera a nom d'un altre súbdit alemany.

D'altra banda, dies abans es van detenir dues persones de 21 i 22 anys, per ser presumptes autors d'un delicte de furt i que, segons han indicat des del cos, van ser sorpresos sostraient diversos efectes a una parella de turistes que es trobava a la platja. Se'ls van intervenir fins a tres telèfons mòbils, un d'ells el que acabaven de sostreure.

L'endemà d'aquest últim fet, sobre les 01.45 hores, es va tornar a detenir als mateixos autors com a presumptes responsables d'un delicte de furt després de ser sorpresos sostraient diversos efectes a dues parelles que estaven sobre la sorra de la platja.

En aquesta ocasió, estaven acompanyats d'un tercer implicat de 23 anys i els agents van recuperar els diners i els telèfons mòbils sostrets, lliurant-los-hi a les víctimes.

Cal destacar que també es va detenir dos homes de 19 i 20 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, en ser sorpresos venent substància estupefaent a la via pública en segona línia de platja a un turista.