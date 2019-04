Detenen un home per cometre un furt i portar damunt substàncies estupefaents per vendre en Palma

Publicado 8/4/2019 16:11:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i Policia Local han detingut un home per presumptament cometre un furt en un establiment i, així mateix, per portar damunt substàncies estupefaents "ja fraccionades per vendre" en una operació duta a terme aquest cap de setmana a Palma.

En un comunicat emès pel cos policial, s'ha detallat que l'home ha estat detingut per un delicte de furt i un altre contra la salut pública i s'ha explicat que va ser aturat en el control realitzat pels agents a la via pública.

Segons han explicat, s'han desenvolupat dispositius i controls policials a les barriades de Passeig Marítim i a la zona entre el carrer Manacor i el carrer Aragó, com a conseqüència de les queixes i demandes veïnals.

L'objectiu ha estat el control de sovintejo en trànsit de substàncies estupefaents i s'han inspeccionat tres establiments d'oci, a més d'espais adjacents en via pública.

En l'operació s'han aixecat 14 actes per tinença de substància estupefaents, una per objecte prohibit, nou actes per infracció administrativa dels locals i s'ha intervingut un telèfon mòbil que es trobava sostret.