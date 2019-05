Detenen un home per tocaments a una menor a Palma

Publicado 6/5/2019 16:25:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Local ha detingut un home de 42 anys per tocaments a una menor de 17 anys a Palma. Els fets van ocórrer a les 13.45 hores d'aquest diumenge al carrer de Jacinto Verdaguer.

Segons han informat, una dona va donar l'avís del succeït i una unitat, que estava patrullant a prop --al Parc de Ses Estacions--, es va dirigir al lloc dels fets.

Aquí, es trobaven la dona, la menor i el sospitós, assegut en un banc, a escassos metres de distància.

Les dues van explicar que l'home s'havia abalançat cap a la menor, l'havia agafada d'un braç, l'havia arrossegada diversos metres i l'havia "tocat el cul". Tal com van informar, entre les dues, van poder desfer-se de l'agressor.

Per la seva banda, l'ara detingut, quan va ser requerit pels agents, es va posar agressiu i va haver de ser detingut per la força. Ja dins del cotxe policial, la va emprendre a cosses contra la porta posterior. Així doncs va haver de ser traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases, on se li va subministrar un tranquilitzant. Posteriorment, serà transferit a la Policia Nacional per a la disposició davant l'autoritat judicial.

La Policia Local li imputa un delicte d'agressió sexual, un de resistència a l'autoritat i un altre de danys.