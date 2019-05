Detenen l'okupa que va agredir l'operari que li anava a tallar la llum

Publicado 24/5/2019 16:56:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres a l'okupa que, presumptament, va agredir un operari de Gesa-Endesa quan procedia a tallar-li la llum. Té 27 anys, diferents antecedents policials i, en aquesta ocasió, se li imputen delictes de coaccions i lesions.

Els fets van ocórrer aquest dijous a les 8.30 hores a la barriada de Son Oliva de Palma, on, des de feia dos mesos, residia en un habitatge okupat. Quan un operari va acudir a la finca per tallar el subministrament elèctric, el sospitós li va tancar al quartet de comptadors i li va dir que ho tornés a connectar.

Malgrat això, el tècnic es va negar a tornar a connectar el comptador i el sospitós li va donar diversos cops en el costat. Llavors, la víctima va voler trucar el servei d'emergències però el detingut li va arrabassar el telèfon mòbil, impedint-li la sortida i obligant-li a restablir el servei.

En un moment donat, va començar un forcejament en el qual l'operari va aprofitar per fugir corrent i sol·licitar ajuda, instant en el qual el detingut li va llançar el telèfon, trencant-li la pantalla.

El treballador va haver de ser assistit a l'hospital per contusions i un elevat estat de nerviosisme. El detingut passarà en les properes hores a la disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia.

Després del succés, Gesa-Endesa va voler remarcar la "perillositat" que comporta el delicte de frau elèctric, tant per a les persones com per a les instal·lacions, doncs pot afavorir el risc d'accident o d'incendi.