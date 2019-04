Detenen tres persones en una operació policial a locals de Palma aquest cap de setmana

Publicado 1/4/2019 14:11:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Local, ha precintat un local i ha detingut tres persones durant el transcurs d'aquest cap de setmana de diversos dispositius i controls policials en locals i espais adjacents al carrer dels barris de Pere Garau, El Terreny i Polígon de Son Castelló (Palma).

Segons han informat, l'objectiu d'aquest operatiu conjunt ha estat el control de sovintejo en trànsit de drogues i la vigilància de les zones d'oci amb major afluència de persones d'aquestes barriades, com a conseqüència de les queixes i demandes veïnals.

En concret, s'han inspeccionat cinc locals d'oci, s'han aixecat 37 actes per tinença de drogues, una per objecte prohibit i 28 per infraccions administratives dels establiments (presència de menors, llicències, mesures de seguretat...).