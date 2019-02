Detinguda a Sant Antoni una dona que quadruplicava la taxa d'alcohol i va patir un accident

Publicado 4/2/2019 16:29:37 CET

EIVISSA, 4 Febr. (EUROPA PRESS -

La Policia Local de Sant Antoni ha detingut una dona de 32 anys que conduïa sota els efectes de l'alcohol, quadruplicant les taxes permeses, i va sortir-se de la calçada i va xocar contra diversos pilons.

Segons ha informat l'Ajuntament, el succés va tenir lloc aquest diumenge a les 16.30 hores a l'avinguda Doctor Fleming. Un agent que realitzava un control de radar amb vehicle camuflat va observar l'accident i va comprovar que la conductora presentava símptomes d'haver consumit alcohol, per la qual cosa se li van realitzar les corresponents proves d'alcoholèmia.

ALTRES CONDUCTORS DENUNCIATS

D'altra banda, una patrulla policial va observar el divendres a la nit com dos vehicles circulaven a gran velocitat pel carrer Menéndez Pidal, els van seguir fins al carrer Londres, on van entrar en un estacionament i, allí, els van realitzar proves d'alcoholèmia amb resultat positiu per una de les conductores.

El segon conductor es va negar a realitzar les proves, va ser denunciat per conduir sota els efectes de l'alcohol i per negar-se a que se li practiqués el test.

Aquesta persona tenia el permís de conduir caducat i no havia realitzat el curs de sensibilització necessari, després que el carnet se li hagués estat retirat feia anys.

De la mateixa manera, a la nit del dissabte la Policia local va localitzar un altre conductor de 29 anys amb símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol. Estava estacionat a l'aparcament situat al costat del col·legi Cervantes i va intentar iniciar la marxa en diverses ocasions, detenint-se cada vegada que el vehicle policial s'aproximava.

Els policies li van practicar un primer test d'alcoholèmia que va donar un resultat de 0,97 mg/l, en la segona prova va bufar incorrectament diverses vegades i finalment va negar-se a realitzar de nou les proves. Va ser denunciat per conduir sota els efectes de l'alcohol i per no haver realitzat les proves.