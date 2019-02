Detingudes 12 persones, una a Eivissa, després de desmantellar un gran laboratori de falsificació documental

Publicado 7/2/2019 12:07:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Febr.

La Policia Nacional ha desmantellat a Rivas Vaciamadrid (Madrid) el laboratori més gran de falsificació documental localitzat fins avui a Espanya, i ha detingut com a presumptes responsables a 12 persones, una d'elles a Eivissa, per formar part d'una organització dedicada a falsificar documents.

Segons ha informat la Direcció general de la Policia en una nota de premsa, l'organització falsificava principalment la Targeta de Residència de Familiar Comunitari, entre altres documents, pels quals cobraven fins el 5.000 euros.

Han estat detingudes sis persones a Madrid, quatre a Barcelona, una a Vigo i una altra a Eivissa. Entre els detinguts figuren els líders de l'organització.

En el marc d'aquesta operació, batejada com a 'Operació Chacal', s'han practicat nou registres -cinc a Madrid, tres a Barcelona i un a Eivissa-, i en un d'ells, a Madrid, s'ha localitzat un laboratori "avançat i sofisticat", segons la Policia, que apunta que "reflecteix la professionalitat dels falsificadors i l'alta qualitat" dels documents que elaboraven.

Aquest laboratori comptava amb la infraestructura necessària per dur a terme totes les falsificacions, sense requerir laboratoris complementaris. La Policia també ha ressaltat que era necessari "un elevat coneixement tècnic i teòric" per al maneig de les eines del laboratori.

En concret, al laboratori la Policia ha trobat dues gravadores làser CNC, una maquinària industrial usada per fer talls a alta velocitat i precisió en material de plàstic; sis impressores de sublimació digital per imprimir fons de seguretat; dues premses d'impressió tampográfica i termográfica; dos escàners; sis impressores làser; i tres equips informàtics d'última generació, entre d'altres.

A més d'aquesta tecnologia disposaven de quantiós material per a les falsificacions, com 2.000 targetes en blanc (PVC i PC) de procedència xinesa, la majoria amb el xip incorporat; productes químics per fixar i assecar; un secadero artesanal; i segells per imitar els hologrames dels documents, entre uns altres.

A més, durant els registres la Policia també ha intervingut diners en efectiu -75.000 euros i 20.000 dòlars-, quatre vehicles, un dron, diversos dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació, documents falsificats i altres en procés de fabricació, així com suports de documents i mesures de seguretat.

UNA XARXA D'INTERMEDIARIS

Segons la Policia, l'organització criminal falsificava documents d'identitat per facilitar la introducció a Espanya de ciutadans marroquins de forma irregular. Després de diverses gestions, els investigadors van comprovar que la xarxa estava liderada per ciutadans argentins i espanyols, que també comptaven amb una xarxa d'intermediaris d'origen marroquí.

Els intermediaris s'encarregaven de facilitar als seus compatriotes les documentacions a través de familiars que estiguessin a Espanya.

Una vegada elaborat el document, els falsificadors els feien arribar als intermediaris mitjançant missatgeria postal. El pagament per la falsificació es feia a través de transferències bancàries o entitats d'enviament de diners.

Una vegada que els destinataris tenien els documents al Marroc, accedien a Espanya per via aèria en vols directes o a través de les fronteres terrestres de Ceuta i Melilla.

El pagament dels usuaris finals variava en funció del tipus de document. Pels passaports es pagaven 5.000 euros, mentre que pels permisos de residència i de conducció al voltant dels 800 i els 1.500 euros.

Elaboraven passaports de diversos països -italians, argentins i marroquins-, cartes d'identitat franceses o italianes, visats nord-americans o targetes de residència d'Espanya (règim general i comunitari).

Els agents van constatar que no es dedicaven únicament a la venda de documents falsificats per a l'entrada il·legal a Espanya, sinó que també eren utilitzats per constituir empreses, obrir comptes bancaris, sol·licitar crèdits i obtenir permisos de conduir.

De fet, en alguns casos la Policia ha detectat que els documents s'utilitzaven per presentar-se a exàmens per altres persones, prèvia manipulació de la fotografia i del xip del passaport espanyol dels interessats.