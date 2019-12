Detingut el portaveu de Stop Desahucios Mallorca durant una concentració contra un desnonament

Publicado 10/12/2019 13:58:54 CET

El portaveu de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, ha estat detingut aquest dimarts durant una concentració per protestar contra el desnonament d'una família al barri de Santa Catalina, a Palma.

Segons han informat fonts de l'associació, el desnonament estava previst per les 11.30 hores però els activistes han arribat damunt les 8.30 hores per a la concentració.

Seguint amb el relat de la plataforma, passades les 9.00 hores, després que Stop Desnonaments atengués a la premsa, s'han produït càrregues policials i el portaveu ha acabat detingut. Ha estat traslladat a la Comissaria de la Policia Nacional a S'Escorxador.

El desnonament encara no s'ha fet efectiu perquè la comissió encara està intentant accedir a l'habitatge. Els afectats són una família composta per un matrimoni i el seu fill de 17 anys, que sofreix una discapacitat del 75 per cent derivada d'una malaltia crònica.

Segons Stop Desahucios, els inquilins acumulaven impagaments dels anys de la crisi, quan el pare va ser temporalment reassignat a mitja jornada. El 2009 van signar un acord amb el propietari per pagar el deute de forma fraccionada, però quan ja portaven més del 65 per cent abonat van ser demandats.

Stop Desnonaments ha criticat que l'Ajuntament "només els ofereix una nit en un centre d'acolliment" i a partir d'aquest dimecres tutelar al fill en un centre de menors, separant-ho dels seus pares, pels quals tampoc s'ha plantejat alternativa d'allotjament, segons l'entitat.

El jove va intervenir el novembre passat en el ple de l'Ajuntament de Palma, on va retreure al consistori la seva gestió, per deixar-los "plantats amb silenci administratiu o males excuses".

A més, el menor va explicar que una treballadora de l'oficina antidesnonaments va advertir els seus pares que si no acceptaven el centre d'acolliment, els llevarien la custòdia. "Què s'han cregut vostès? Ni que jo fos un objecte. Com se'ls ocorre amenaçar amb separar-nos, després de tot el que han fet els meus pares per mi, pel meu benestar i per mantenir-me amb vida? Per ventura és aquest el bé superior del menor?", es va preguntar.