Detingut el responsable d'un concessionari de vehicles per un suposat tracte degradant als seus treballadors

Publicado 5/3/2019 16:12:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a un responsable d'un concessionari de vehicles del polígon de Manacor per un presumpte delicte de tracte degradant i humiliant a l'àmbit laboral.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, les recerques van començar després de rebre una denúncia per part d'un empleat, en la qual manifestava que havia estat víctima d'una agressió física per part del seu cap, així com que portava sofrint des de fa molt temps un tracte degradant i humiliant per part d'ell.

Després de la denúncia, van començar les recerques, i es van prendre diverses declaracions, tant a empleats actuals com a uns altres que ja no es troben treballant en l'actualitat.

Segons les recerques, el responsable del concessionari sostenia una actitud hostil davant els subordinats, amb constants tractes degradants, aprofitant-se de la seva condició de cap, per a fins i tot prometre'ls incentius per les vendes, els quals, després d'arribar els empleats als objectius dictats, aquests no eren abonats.

Molts dels empleats, es veien coaccionats per part del responsable, ja que els amenaçava amb perdre el seu treball sinó complien amb les ordres que aquest els dictava.

Els fets, segons la Policia, havien creat un clima laboral que va arribar a afectar la salut dels empleats, remuntant-se a més de deu anys enrere, tenint diversos que donar-se de baixa.