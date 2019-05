Diéguez reivindica una nou seu pel Consell Consultiu i critica l'exclusió de certes competències

Publicado 6/5/2019 12:37:28 CET

El Govern va impulsar una llei a principis d'any que exclou del control del Consultiu les ordres que siguin desenvolupament de decrets

El president del Consell Consultiu, Antonio Diéguez, ha reivindicat aquest dilluns, durant la presentació de la memòria de l'òrgan que presideix, una nova seu pel Consell Consultiu i ha criticat l'exclusió de competències de la institució una vegada aprovada la Llei 1/2019 de 31 de gener, que exclou del control de l'òrgan ordres que siguin desenvolupament de decrets.

En aquest sentit, Diéguez ha dit que "un segon pis en la comunitat de veïns no és el millor lloc per a una institució", ha expressat en to amable Diéguez, que ha celebrat a més "els passos del Govern" per traslladar la seu a un altre lloc. "Em consta que s'han donat els primers passos", ha celebrat el president, que ha agraït a Armengol les seves visites a la seu actual.

No obstant això, el president ha volgut expressar la seva disconformitat amb una llei impulsada pel Govern a principis d'any i que els exclou de competència en certs casos.

"Entre tantes bones notícies, aquest any hem rebut una dolenta", ha dit Diéguez, que s'ha referit a l'aprovació de la disposició final primera de la llei 1/2019 de 31 de gener del Govern, que exclou del control del Consell Consultiu les ordres que siguin desenvolupament de decrets que ja haguessin estat informades pel Consultiu.

"Excloure aquesta consulta prèvia del Consell Consultiu amb caràcter previ a l'aprovació d'ordres del conseller --encara que només sigui les que desenvolupin decrets sobre la legalitat en els quals l'òrgan ja s'hagués pronunciat-- suposa ometre la intervenció allunyant-se del control efectiu de les disposicions generals que han de sotmetre's igualment a la llei i al dret", ha argumentat el jurista.

"No es tracta d'una mera consulta sinó d'un control preventiu de legalitat i de naturalesa essencial", ha defensat Diéguez.

EL PERILL DE L'EXTINCIÓ DE L'ÒRGAN

A més, Diéguez ha alertat del perill de l'extinció de l'òrgan de consulta, ja que en altres comunitats ha estat eliminat o s'han transferit les seves competències a lletrats del Govern, "llevant independència a l'òrgan i restant la capacitat de control", ha comentat el president, que ha criticat l'atribució d'aquesta decisió a motius econòmics.

"L'estalvi de despeses com a argument és el major còmplice de la ignorància", ha explicat el president, que més tard ha comentat entre els periodistes que el Consell Consultiu costa prop de 800.000 euros a l'any, una quantitat que "no és significativa si es té en compte la funció que duu a terme".

ARMENGOL DEFENSA LES ACTUACIONS DEL GOVERN

Per la seva banda, Armengol, ha respost aquestes crítiques dient que el Govern sempre ha cregut "de forma evident i bastant contrastable que els òrgans de participació i consulta són absolutament necessaris en les decisions polítiques". De fet, ha explicat que "s'ha dotat d'un jurista més al Consell" durant aquesta legislatura, fent cas així a les exigències dels integrants de l'òrgan.

A més, ha celebrat la modernització informàtica de la seu reivindicada pel seu president. No obstant això, Armengol ha defensat la postura del Govern a l'hora de treure la llei que, segons el jurista Diéguez, exclou de control al Consell Consultiu.

Respecte a la nova seu, Armengol ha dit que "serà una de les prioritats de la següent legislatura".

Des que es va constituir el 1993, el Consell Consultiu ha estat presidit per cinc persones diferents i fins el 28 juristes han passat pel Consell.