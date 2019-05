Editen el catàleg del projecte guanyador del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània, 'Androids in the Woods'

Publicado 23/5/2019 12:52:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El primer Premi Mallorca de Fotografia Contemporània ha tancat un cicle amb l'edició del catàleg del projecte guanyador, 'Androids in the Woods', una obra del fotògraf mallorquí Toni Amengual sobre com les noves tecnologies i les xarxes socials han canviat les relacions humanes del segle XXI.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, es tracta d'un projecte que vol descobrir qui hi ha darrere dels avatars que es creen a la xarxa de cites Tinder.

El resultat d'aquesta indagació es tradueix en un projecte que li ha merescut el guardó a Amengual i que ha fructificat en forma d'exposició i ara de catàleg. Un llibre de 108 pàgines que inclou tot el material que s'exhibeix l'exposició que, a hores d'ara, roman a la tercera planta del Centre Cultural la Misericòrdia de Palma.

En concret, s'inclouen nou fotografies que l'artista va realitzar al desembre de 2017 a Haukijärvi (Finlàndia) en una residència allunyada dels centres urbans.

També es poden veure les imatges que conformen la peça audiovisual que es projecta a la mostra, amb fotografies i videos de l'entorn, captures de pantalla de Tinder de les persones amb les quals Amengual va tenir contacte virtual, a més d'una sèrie de retrats de famílies que viuen als voltants de la residència on es va desenvolupar el projecte.

El catàleg, dissenyat per Marta Juan, inclou també una transcripció de la conversa entre l'autor del text del projecte, Fernando Gómez de la Costa, i Toni Amengual sobre el projecte i intercanvis d'idees via Whatsapp.

El llibre ha estat editat pel Consell de Mallorca i pròximament sortirà a la venda a la Xarxa de Llibreries que distribueix la Institució insular. També estarà present a la XXXVII Fira del Llibre de Palma que se celebrarà del 31 de maig al 9 de juny en el Passeig del Born.