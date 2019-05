Educació destina més d'1,7 milions d'euros a contractar 300 auxiliars de conversa

Publicado 24/5/2019 13:59:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat al conseller d'Educació i Universitat, Martí March, a disposar de la despesa total de 1.756.800 euros corresponents a l'assignació dels 300 auxiliars de conversa prevists per al curs escolar 2019-2020.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, aquest import cobreix les ajudes i el segur de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.

El passat curs 2018-2019 hi havia un total de 320 auxiliars de conversa --300 finançats per la Conselleria d'Educació i Universitat i 20 pel Ministeri d'Educació i Formació Professional-- per tant, es manté la dotació del curs passat.

Cal recordar que, des de fa tres anys, donada el bon acolliment del projecte, la gran demanda i l'elevat nombre de places que quedaven sense cobrir als centres educatius de Balears, la Conselleria d'Educació i Universitat va constituir una borsa pròpia d'auxiliars de conversa integrada de llengües estrangeres mitjançant convocatòria pública.

La finalitat d'aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d'auxiliars de conversa natius als centres educatius sostinguts amb fons públics.

Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l'aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres de primària (CEIP), els centres concertats, els IES, així com les escoles oficials d'idiomes (EOI), els centres integrats de formació professional (CIFP), les escoles d'art (EA) i els centres d'educació de persones adultes (CEP).

La majoria dels auxiliars que s'incorporaran el proper curs són d'anglès (271); 35 són d'alemany, i 14 de francès.

En aquesta convocatòria per al curs 2019-2020, la Conselleria d'Educació i Universitat ha pogut assignar auxiliars de conversa d'alemany i francès a tots els centres que ho han sol·licitat.

Quant als auxiliars de conversa d'anglès, s'han cobert un 89 per cent de les peticions.

El Ministeri ha destacat la tasca de suport realitzada per l'equip de la Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat als auxiliars de conversa que arriben a les Balears, pels quals s'organitzen jornades i s'elaboren tot tipus de guies i documents per facilitar-los la integració als centres educatius de la regió.

PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA

D'altra banda, la Conselleria participa des de fa anys al Programa d'Auxiliars de Conversa dins del marc de col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional, dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d'auxiliars de conversa natius als centres educatius.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant una convocatòria d'àmbit estatal, selecciona als becaris i estableix acords bilaterals amb els diferents països.

En aquest sentit, per al curs 2019-2020 el MECD finançarà a 20 d'aquests auxiliars, deu d'anglès, cinc de francès i cinc d'alemany. La resta seran gestionats i finançats directament per la Conselleria.

Els auxiliars de conversa reben de l'Administració una ajuda mensual de 700 euros en concepte d'allotjament i manutenció a canvi de la seva participació al programa; realitzen 12 hores setmanals d'activitats lingüístiques als centres educatius, i el seu objectiu és promoure la pràctica oral de la llengua estrangera i el coneixement d'aspectes socioculturals del seu país.

El 21 de maig de 2019 es va publicar en el lloc web de la Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat la resolució definitiva per la qual s'assignen els auxiliars de conversa als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de Balears per al curs 2019-2020.

Un total de 388 centres repartits en 287 centres a Mallorca, 43 centres a Menorca i 56 a Eivissa i Formentera comptaran amb auxiliar de conversa d'anglès, alemany i francès per al curs que ve, dels quals 136 l'hauran de compartir.

Així, 271 auxiliars de conversa d'anglès arribaran a 303 centres educatius, ja que hi ha 239 centres que ho tenen jornada completa i 64 centres que ho compartiran; 35 auxiliars de conversa d'alemany arribaran a 60 centres, dels quals 50 ho compartiran i deu ho tindran jornada completa, i 14 auxiliars de conversa de francès arribaran a 25 centres educatius, dels quals 22 centres ho compartiran i tres centres ho tindran jornada completa.