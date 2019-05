Educació obre el termini per inscriure's a les EOI i en els cicles d'arts plàstiques i disseny per 2019-2020

Publicado 3/5/2019 15:07:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha obert el termini per fer la preinscripció a les diferents Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de Balears i per inscriure's a les proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior per al proper curs 2019-2020.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, les preinscripcions als cursos de les diferents Escoles Oficials d'Idiomes, que es poden fer tant de forma telemàtica com de manera presencial al mateix centre, es poden presentar fins al proper dilluns 13 de maig.

La preinscripció inclou els cursos dels nou idiomes que s'imparteixen -alemany, anglès, català, espanyol, francès, italià, àrab, rus i xinès- i tots els nivells, que van del bàsic als més avançats, fins al C2.

Els requisits d'accés són tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2019. A més, per preinscriure's a un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'educació secundària obligatòria cal tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2019.

Entre les condicions per poder fer la preinscripció destaca que només es pot optar a un màxim de dos idiomes i que no es poden fer preinscripcions del mateix idioma a centres diferents.

A més s'ha de tenir en compte que si es fan preinscripcions per a dos idiomes, el primer de la sol·licitud consta com a primera opció.

Pel que fa a les proves d'anivellació, aquestes es faran dia 17 de maig a cada centre, excepte la prova d'anglès, que es fa telemàticament.

Pel que fa a l'adjudicació de places, s'ha de fer un sorteig per determinar què persones han obtingut plaça i quins es queden en llistes d'espera.

El sorteig tindrà lloc el 15 de maig a la Direcció general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Universitat.

Així mateix, el dia 3 de juny es publicarà la llista provisional de persones admeses i en llista d'espera; i el 14 de juny les llistes definitives.

En total, la xarxa d'escoles oficials d'idiomes Balears disposa d'onze punts on cursar estudis d'idiomes: sis a Mallorca (Calvià, Inca, Manacor i Palma, més les ampliacions d'Alcúdia i l'aula de Capdepera), dues a Menorca (Ciutadella i Maó), dues a la illa d'Eivissa (Eivissa i Sant Antoni de Portmany) i un a Formentera.

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Pel que fa a l'admissió als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per al curs 2019-2020, la Conselleria també ha obert el termini per inscriure's a les proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior per al proper curs. El termini acaba dia 8 de maig.

Els terminis d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny són els següents: del 29 d'abril al 8 de maig per als aspirants sense requisits acadèmics que concorren a la convocatòria ordinària; del 20 al 31 de maig per als aspirants amb requisits acadèmics i per als aspirants amb accés directe; i de el 1 al 5 de juliol per a la convocatòria extraordinària.