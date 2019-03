Educació i Ports signen el conveni del centre integrat de FP de Ciutadella

Publicado 4/3/2019 13:33:07 CET

MENORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, actuant com a president de Ports, han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració per a la cessió de l'ús de la major part de l'edifici emplaçat a l'antiga estació marítima de Ciutadella per a la implantació d'un centre integrat de formació professional d'Hostaleria i Turisme a Menorca.

Ports cedeix de manera gratuïta a la Conselleria d'Educació i Universitat aquests espais per un termini de 20 anys, prorrogable successivament cinc anys més fins 20 anys més, perquè es puguin fer estudis d'FP.

La Conselleria d'Educació i Universitat, a través de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec), ha redactat un avantprojecte del nou centre integrat de formació professional que preveu un pressupost de 3,19 milions d'euros de despesa per a la remodelació de l'edifici, al que s'haurà d'afegir la despesa en equipaments necessaris per impartir aquests ensenyaments. Es preveu que a finals de 2019 es puguin iniciar les obres de reforma.

"Amb aquesta signatura comencem un procés i la nostra idea és que a la fi d'aquest any les obres ja puguin començar. Ja hi ha un pressupost de 3,2 milions d'euros que estan al pressupost de l'Ibisec", ha dit el conseller Martí March.

Per la seva banda, Pons ha assegurat que ha estat "una batalla que no ha estat fàcil" perquè el consell d'administració de Ports tenia les seves reticències ja que "la seva visió és treure profit de la infraestructura i, en aquest cas, fer cessions no és el seu, però està solucionada".

Aquest nou centre integrat de Formació Professional permetrà integrar tota l'oferta formativa existent d'Hostaleria i turisme i possibilitarà iniciar a Menorca l'oferta d'Indústries Alimentàries que fins ara no existia.

Aquesta oferta inclourà la formació reglada de la Conselleria d'Educació i Universitat per obtenir els títols de tècnic bàsic, tècnic i tècnic superior, i la formació ocupacional del SOIB que permet obtenir certificats de professionalitat. D'aquesta manera, el centre desenvoluparà cicles de formació professional inicial, cursos de formació professional per a l'ocupació i acreditacions professionals de les famílies d'Hostaleria i Turisme i d'Indústries Alimentàries.