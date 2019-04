Els acusats d'una associació de cànnabis sostenen que la van crear per no haver d'acudir al "mercat negre"

Publicado 1/4/2019 13:46:35 CET

Estan acusats de posseir grans plantacions de marihuana en finques de Llubí i Sineu, on es van intervenir 81 kg de cànnabis

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els dirigents d'una associació de cànnabis de Mallorca acusats d'usar-la per vendre marihuana han declarat aquest dilluns, durant el judici a l'Audiència Provincial, que van crear l'entitat per no haver d'acudir al "mercat negre" i han defensat que totes les seves plantacions estaven comunicades a la Guàrdia Civil.

El president, el secretari i el tresorer de l'associació- plantejada per a l'estudi i la investigació del cànnabis- s'enfronten a una pena de set anys de presó per presumptes delictes contra la salut pública i d'associació il·lícita. La Fiscalia els acusa de posseir grans plantacions de marihuana a finques de Llubí i Sineu, on van ser intervinguts 81 quilos de substància al setembre de 2015.