Els barrancs i muntanyes de Mallorca de la Xarxa Natura 2000 ja disposen d'un pla de gestió

Publicado 24/5/2019 14:11:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el decret pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Muntanyes de Mallorca.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en un comunicat, el territori que s'inclou en ell correspon a quatre llocs d'importància comunitària (LIC) i abraça 6.282,67 hectàrees repartides en quatre espais terrestres de la Xarxa Natura 2000, que se situen en diversos punts de l'interior i el nord de Mallorca.

La Xarxa Natura 2000 està formada pels LIC, per les zones especials de conservació (ZEC) i per les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com finalitat garantir l'estat de conservació favorable dels tipus d'hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests espais esmentats han estat inclosos.

Els quatre LIC que formen part d'aquest Pla de Gestió són el Puig de Sant Martí, Na Borges, Randa i Xorrigo. Tots aquests passaran automàticament a ser considerats zones d'especial conservació (ZEC) una vegada que entri en vigor el decret.

En aquests quatre espais s'ha contrastat la presència de 25 tipus d'hàbitats que la Unió Europea considera dignes de protecció, dels quals cinc són prioritaris.

En l'àmbit del Pla de Gestió destaca també la riquesa i diversitat de la fauna, especialment aus i quiròpters, que han trobat refugi en els barrancs calcaris i coves presents en aquests espais.

Des del punt de vista biològic, és resenyable la presència de nombroses espècies endèmiques de Mallorca o, fins i tot, de punts concrets de l'illa.

En l'elaboració del Pla de Gestió s'han seguit les directrius de conservació de la Xarxa Natura 2000 en l'Estat espanyol.

Així, s'ha dut a terme un procés de participació pública en el qual l'esborrany del decret s'ha sotmès a l'audiència de propietaris, associacions i entitats representatives i ciutadania interessada en general.

Les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars també han pogut presentar al·legacions.