Els detinguts per transportar gairebé una tona de cocaïna en un veler van ultimar a Mallorca el seu operatiu

Publicado 5/9/2019 15:04:17 CET

L'operació continua oberta

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els sis detinguts a Gal·les per transportar gairebé una tona de cocaïna en un veler es van desplaçar a Mallorca, on van comprar l'embarcació, per establir els termes finals de la seva operació. Els arrestats són tots d'origen gal·lès, cinc homes d'entre 22 i 53 anys i una dona de 30 anys.

La investigació es va iniciar el desembre de 2018 quan la Policia Nacional va rebre informació, per part de la N.C.A. britànica (Agència Nacional contra el Crim), relativa a una organització criminal del Regne Unit que emprava embarcacions esportives tipus veler per al transport regular de cocaïna des de Sud-amèrica a Europa.

Després d'això, es va concertar dur a terme una investigació entre el Grup 50 de la Brigada Central d'Estupefaents, el Grup I d'Estupefaents de la Prefectura Superior de Balears, i les autoritats britàniques. Així, van descobrir que des de gener, diversos integrants de l'organització van realitzar continus viatges a Mallorca, lloc on l'organització es trobava duent a terme els preparatius previs a l'execució de l'operació de narcotràfic.

Per això, part dels integrants del Grup I d'Estupefaents de la Udyco van establir dispositius de vigilància sobre els mateixos i van constatar arran de les vigilàncies i gestions realitzades, "no només la veracitat" de la informació facilitada pel N.C.A., sinó que els preparatius de l'operació estaven "avançats".

Així, fruit de les gestions del Grup I d'Estupefaents, es va tenir coneixement que s'havia adquirit un veler, de nom 'Atrevido', que es trobava amarrat en el Port Esportiu Marina de Bonaire, de la localitat d'Alcúdia per viatjar a Sud-amèrica, on es duria a terme la càrrega de les substàncies estupefaents.

La Policia explica que això els va obligar a estrènyer el control de l'embarcació i va descobrir que els investigats estaven realitzant les tasques de condicionament d'aquest, per a una vegada acabar, partir cap a Sud-amèrica.

De la mateixa manera, expliquen que es va poder observar com havia acrescut la freqüència de les reunions entre els investigats, desplaçant-se a Mallorca, lloc "on s'estava gestant el gruix de l'operació". Tot això apuntava, indica la Policia, al fet que l'entramat criminal "es trobava intensificant les actuacions necessàries per procedir, com més aviat millor, amb la fase executiva".

D'aquesta manera, l'embarcació es va desplaçar a l'abril des del Port d'Alcúdia fins al Port d'Ayamonte, on els investigadors van identificar a altres tres membres de l'organització, que s'havien desplaçat en caravana des del Regne Unit.

Posteriorment, el veler es va desplaçar a Tenerife, on els agents van comprovar que els investigats havien esborrat la matrícula del casc de l'embarcació.

Dies després va partir a Surinam i des d'aquest país de Sud-amèrica va emprendre rumb a les costes de Gal·les. Allà va ser abordat per les autoritats britàniques, que van localitzar 950 quilos de cocaïna a bord i van detenir els seus dos tripulants i a altres quatre passatgers, tots ells membres de l'organització, alguns d'ells identificats prèviament per la Policia Nacional. L'operació continua oberta.