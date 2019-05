Els diputats i senadors electes a les eleccions generals recullen les seves credencials

Publicado 3/5/2019 17:14:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

Els diputats i senadors electes en les eleccions generals del 28 d'abril han acudit aquest divendres a la Junta Electoral Provincial, constituïda en el Tribunal Superior de Justícia de Balears, per recollir la credencial que certifica els seus nous càrrecs.

Segons han informat els diferents partits polítics en diversos comunicats, han recollit les seves credencials els diputats de Vox, Cs i PP, Malena Contestí, Joan Mesquida i Margalida Prohens, respectivament; del PSIB, Pere Joan Pons, Sofia Hernanz i Pau Morlà; i de Podem, Antonia Jover i Lucia Muñoz.

"El dia d'avui suposa per a mi el principi d'un gran camí per fer una bona oposició, per intentar procurar canviar les coses a Espanya. És un gran honor i un orgull representar, de la mà de Vox, la Sobirania Nacional", ha assenyalat Contestí.

Per la seva banda, Mesquida ha afirmat que "és un dia de gran alegria i il·lusió", al que ha afegit que a partir d'ara es posaran a treballar pels ciutadans de Balears. "Lluitarem per aconseguir un millor finançament per a la nostra Comunitat i a exigir un REB amb mesures concretes, que no sigui el paper mullat que ens han signat Sánchez i Armengol", ha comentat.

"El grup de Balears és una mostra de l'àmplia majoria que ha aconseguit el PSOE en les Corts Generals, que servirà per continuar amb l'agenda inclusiva, verda, social i de progrés que ha iniciat el PSOE aquests últims 10 mesos i que hem aplicat en Balears els últims quatre anys", ha remarcat Pons.

D'altra banda, els nous senadors socialistes també han recollit les seves credencials. En concret, es tracta de Cosme Bonet i Susanna Moll, acreditats com a senadors per Mallorca, Carme García Querol, per Menorca, i Patricia Abascal per Eivissa.