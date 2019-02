Els hotels de Balears mantenen rendiment positiu en ocupació malgrat la recuperació de les destinacions competidors

Publicado 6/2/2019 14:57:16 CET

L'ocupació dels hotels a Balears va créixer un 1,6% i les tarifes mitjanes es van mantenir estables en 137 euros, un 0,1% més

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els hotels de Balears han aconseguit mantenir un rendiment positiu en ocupació i conservar les tarifes mitjanes diàries malgrat la recuperació de destinacions competidors, segons el baròmetre elaborat per la consultora hotelera Magma Hospitality Consulting en col·laboració amb STR.

Segons aquest informe, l'ocupació dels hotels a Balears va créixer un 1,6 per cent, fins al 67 per cent de mitjana anual, i les tarifes mitjanes diàries es van mantenir estables en 137 euros (+0,1%).

El baròmetre assenyala que les destinacions vacacionals s'han ressentit de la millora de la competència directa a països com els del Nord d'Àfrica, Croàcia, Grècia o Turquia. Es van produir descensos a Canàries, Marbella i Barcelona, si bé les destinacions d'interior espanyoles sí van aconseguir creixements notables en ocupació.

La destinació amb preus mitjans més alts segueix sent la zona de Marbella amb una mitjana de gairebé 200 euros en el conjunt de l'any, seguida de Barcelona i Balears.

DADES GENERALS

La indústria hotelera espanyola ha aconseguit mantenir els seus principals indicadors d'ocupació durant 2018 malgrat la recuperació de mercats competidors, l'auge d'oferta alternativa no reglada i inestabilitats sociopolítiques que han provocat un lleuger descens dels ingressos i les tarifes, segons les dades de Magma Hospitality Consulting i STR.

El baròmetre, que recull dades de 1.200 hotels i més de 163.000 habitacions, indica que l'ocupació mitjana s'ha situat en el 74% (-0,3%), la tarifa mitjana diària (ADR) en 114 euros (-0,4%) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR) en 84 euros (-0,3%) en l'acumulat de l'any fins a desembre de 2018.

Destaca el bon comportament dels mercats urbans i d'interior amb importants augments del RevPar, principalment en ciutats com Bilbao (+12,5%), Màlaga (+10,1%), València (+10,9%) i Saragossa (+12,3%).

La recuperació de destinacions competidores s'ha deixat notar especialment a mercats com el de les Illes Canàries, on s'ha registrat un descens del 4,8% en ocupació i del 3,7% en la tarifa mitjana diària, rebaixant els ingressos per habitació disponible fins als 89 euros, un 8,4% menys que en el tancament de 2017.

Els majors creixements se situen a Bilbao (10,5%) i Màlaga (7,6%). Les úniques zones amb una tarifa inferior al de 2017 han estat Canàries i Barcelona. Aquesta última, que situava els seus preus en màxims en els últims anys finalment s'ha contingut amb un descens de les tarifes mitjanes del 3,2% passant des dels 142,45 euros als 137,84 euros en 2018.

MADRID RECUPERA PREUS I BENEFICIS

Els resultats de Madrid en tots els indicadors demostren el bon moment de la capital ja que caldria remuntar-se a l'any 2000, fins i tot abans dels anys de bonança previs a la crisi global financera, per veure un rendiment similar en ocupació (74%), en preu mitjà diari o ADR (109 euros) i en ingressos per habitació disponible o RevPAR (81 euros).

Madrid va aconseguir a l'octubre les seves millors xifres amb una ocupació del 85,5%, ADR de 138,5 euros i RevPAR de 119 euros. En el conjunt de l'any, el RevPAR va créixer un 4,6%.

L'informe de la consultora assegura que "Madrid no només manté la seva posició com una de les destinacions de negocis més importants d'Europa, sinó que avança a molt bon ritme per convertir-se en una destinació d'oci consolidat".

Per la seva banda Barcelona ha aconseguit tancar l'any amb dades de rendiment estable encara que lleugerament per sota de 2017, amb una ocupació del 78% (-0,9%), ADR 138 euros (-3,2%) i RevPAR 105 euros (-4,1%). Aquesta caiguda s'ha moderat en els últims mesos de l'any, millorant les xifres respecte a l'últim trimestre de 2017.

A la capital catalana, s'han vist especialment afectats el segment luxe i les classes d'alta gamma, amb caigudes conjuntes en el global de 2018 en RevPAR del 9,6% i 5,8% respectivament.