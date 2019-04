Els lloguers a Balears pugen un 3,4% al primer trimestre de 2019, segons pisos.com

Publicado 9/4/2019 11:12:50 CET

El preu mitjà del lloguer a Balears ha registrat als tres primers mesos de 2019 una pujada dels preus del 3,48 per cent respecte a l'any anterior amb una renda mitjana al març de 1.277 euros al mes, 373 euros per sobre de la mitjana estatal que al març ha estat de 904 euros al mes, segons revela l'informe trimestral de preus de lloguer de pisos.com.

D'acord a l'estudi, el preu dels pisos de lloguer de les Illes ha experimentat una pujada del 23,98 per cent respecte al mateix mes de 2018. Així, Balears ha estat la segona regió més cara de l'Estat per a llogar un pis situant-se només per darrere de Madrid, comunitat en la qual el preu mitjà del lloguer es situa en els 1.604 euros al mes.

PALMA, QUARTA CIUTAT MÉS CARA DE L'ESTAT

Respecte a les ciutats, Palma va marcar al març de 2019 una superfície mitjana de 111 metres quadrats i una renda mitjana mensual de 1.347 euros. Aquesta xifra la va col·locar quarta en el rànquing de les capitals més cares, un llistat encapçalat per Barcelona (1.900 euros al mes).

Així, els preus de la capital balear van caure un -3,95 per cent enfront de desembre de 2018 i, en relació a la diferència respecte al mes de març de 2018, els preus del lloguer a Palma han augmentat un 23,59 per cent.

En aquest sentit, el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, ha assegurat que els preus del lloguer no es comporten de forma homogènia en tot el país i ha alertat que en els mercats en els quals es situen els màxims la situació "s'està tornant insostenible".

"Les elevades rendes estan desplaçant a molts inquilins a zones més allunyades, la qual cosa afecta als seus vincles socials i als seus desplaçaments al treball, a més de dilatar la formació de llars a causa de la inseguretat habitacional", ha comentat Font, qui ha afegit que els lloguers a les ciutats més pressionades estan tocant sostre. "La demanda s'està negant a incrementar la proporció del seu salari destinada al lloguer", ha apuntat.

Finalment, en relació al reial decret del lloguer del Govern, Font ha considerat que la mesura "s'ha quedat en un brindis al sol". "No contempla mesures reals que permetin ampliar l'oferta en lloguer, tant residencial com social", ha resolt.