Els Missioners dels Sagrats Cors lliuren el Santuari de Lluc a la Diòcesi de Mallorca per l'escassetat de personal

Publicado 18/2/2019 14:08:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell General dels Missioners dels Sagrats Cors (Mmsscc) ha pres la decisió d'abandonar el Santuari de Lluc per l'escassetat de personal i lliurar la seva administració a la Diòcesi de Mallorca.

Segons han informat, la decisió va ser comunicada al bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, el 16 de gener, qui a partir d'aquest moment coordinarà el procés de traspàs.

En un comunicat, expliquen que les raons que els porten a prendre aquesta decisió es resumeixen en "l'escassetat de personal" per la falta de vocacions mallorquines que la Congregació pateix des de fa anys.

Els Mmsscc es van fer càrrec de l'administració del Santuari de Lluc el 1891 -amb prou feines un any després de la seva fundació en 1890-, atenent la sol·licitud del llavors bisbe Jacinto María Cervera.

Des de llavors, els Mmsscc -coneguts com 'Els Parells de Lluc'- han treballat perquè el santuari anés la 'Casa Pairal de tots els mallorquins', desenvolupant una tasca que ha implicat tant el sosteniment material com la dimensió pastoral i espiritual de la Casa de la Moreneta, han assegurat.

Els Mmsscc han explicat que senten un "gran dolor" a l'hora de dir adéu al santuari però han manifestat el seu "desig" de seguir servint a l'Església de Mallorca dins de les seves "possibilitats".

"SORPRESA I DOLOR"

Per la seva banda, des del Bisbat han manifestat la seva "sorpresa i dolor" després de l'anunci i ha explicat que des del primer moment, s'està tractant l'assumpte amb els òrgans principals de la Diòcesi per "obrir un període de reflexió per estudiar com es farà front a l'atenció del santuari en totes les seves àrees".

Segons han explicat, la situació planteja un nou repte que la Diòcesi haurà d'afrontar i ha demanat a tota l'Església de Mallorca que els acompanyi en aquest "temps de reflexió amb l'oració, perquè la decisió que es prengui sigui la més encertada".