Els partits dels 'Acords pel Canvi' aposten per reeditar un nou pacte progressista

Publicado 1/4/2019 13:22:42 CET

Tots els partits han assenyalat que no pactaran amb Cs a Balears

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els representants de les formacions polítiques signants dels 'Acords pel Canvi' han manifestat aquest dilluns la seva voluntat de reeditar un nou pacte de governabilitat progressista, després de descartar que, després de les eleccions del 26 de maig, hi hagi "majories absolutes".

En una roda de premsa conjunta, la representant del PSIB, Pilar Costa, ha manifestat, no obstant això, que no es presenten com coalició preelectoral conjunta de cara a les eleccions ja que cada partit té el seu "full de ruta" però ha volgut recalcar que són "transparents i honests" a l'hora de manifestar la voluntat de reeditar el projecte desenvolupat durant aquesta legislatura.

Pel seu costat, el representant de Podem, Alberto Jarabo, ha destacat que durant aquests quatre anys s'ha demostrat que

"la pluralitat es pot posar d'acord" i que s'hauria d'arribar a formar "uns 'Acords pel Canvi 2.0'". "Seria històric que poguéssim estar quatre anys més amb aquest pacte de governabilitat", ha afegit.

A més, la representant de MÉS per Mallorca, Fina Santiago, ha dit que no pactarà amb Ciudadanos (Cs) ni "farta de vi" i tant Costa com Jarabo l'han recolzat, dient que tampoc no pactaran amb la formació taronja.

A això, Costa ha afegit que hi haurà un pacte de "forces progressistes o de forces conservadores o ultraconservadores". Així, Santiago ha asseverat que ells diuen "públicament" amb qui pactaran i ha reptat a Cs i al PP a que diguin que pactaran amb Vox.

Per la seva banda, el representant de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha destacat que es venia "d'una època molt grisa a la qual no volem tornar". "La nostra voluntat és fer el màxim esforç per tornar a una altra època com aquesta", ha dit.

En la seva intervenció, la representant de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, també ha assegurat que fins a la present legislatura "mai no s'havia fet una política tan activa i dirigida cap a cadascuna de les illes". "És molt important que puguem reeditar aquest pacte perquè és bo per a Balears i per al conjunt de la ciutadania", ha dit.