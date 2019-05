Els premis EduCaixa guardonen a quatre estudiants de Mallorca autors d'una web de reserves en hotels

Publicado 22/5/2019 14:52:21 CET

Els premiats viatjaran a Silicon Valley i participaran en el YouthStart European Etrepreneurship Award 2019

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

Els premis EduCaixa han guardonat aquest dimecres amb el premi 'Emprèn' a quatre estudiants de l'institut Bendinat de Mallorca pel projecte Book for Green, un lloc web de reserves d'hotels mitjançant el qual el 50 per cent d'una comissió es destina al medi ambient.

Segons ha informat 'la Caixa' en un comunicat, quan el client fa una reserva a Book for Green, el portal s'en porta una comissió de Booking, el 50 per cent de la qual s'inverteix en el medi ambient, per la qual cosa no comporta cap cost addicional per a l'usuari.

Els premis a l'esperit emprenedor d'alumnes d'ESO i Batxillerat s'han dut a terme aquest dimecres en el Cosmocaixa de Barcelona. Els premiats viatjaran a Silicon Valley i participaran en el YouthStart European Etrepreneurship Award 2019.

Entre els altres guardonats es troben alumnes del Col·legi Natzaret Oporto de Madrid, l'Institut Pere Calders de Barcelona o el IES Valentín Turienzo de Cantàbria.