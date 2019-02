Els preus industrials a Balears augmenten un 6,2%

Publicado 25/2/2019 10:25:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els preus industrials van augmentar un 1,2 per cent el passat mes de gener en Balears respecte al mes anterior, enfront de l'increment del 0,2 per cent de la mitjana del conjunt nacional, segons l'Índex General de Preus Industrials publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així mateix, en termes interanuals, els preus industrials a Balears van créixer un 6,2 per cent. Des de principi d'any, els preus industrials a les Illes van créixer un 1,2 per cent.

En el conjunt nacional, els preus industrials van pujar un 0,2% al gener en relació al mes anterior i van accelerar el seu creixement interanual fins l'1,8%, una desena per sobre de la taxa registrada al desembre. Amb el repunt interanual de gener, els preus industrials encadenen 28 mesos consecutius en positiu.

L'acceleració de la taxa interanual dels preus industrials ha estat principalment el creixement més gran de l'energia, els preus de la qual van augmentar un 5,1%, set desenes més que al desembre, com a conseqüència de l'encariment de la producció, transport i distribució d'energia elèctrica.

Per contra, els béns intermedis van retallar tres desenes la seva taxa interanual, fins l'1,1%, mentre que els béns de consum no durador van registrar una taxa dues desenes inferiors, fins a situar-se en el -0,9%.

La taxa de variació anual de l'índex general sense energia va descendir dues desenes en el primer mes de l'any, fins al 0,3%, amb el que se situa un punt i mitjà per sota de la de l'indicador general.

En termes mensuals, els preus industrials van augmentar un 0,2% després de dos mesos retrocedint entorn d'un 1%. Van destacar els avanços en un 0,4% dels preus de l'energia i dels béns d'equip.

TAXES POSITIVES EN TOTES LES CCAA, MENYS A ANDALUSIA

Al gener la taxa anual dels preus industrials va pujar en nou comunitats autònomes, va baixar a Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya i es va mantenir estable a País Basc, Navarra, Galícia, Comunitat Valenciana i Andalusia.

Els majors ascensos es van produir a Balears, Canàries i Astúries, les taxes dels quals es van incrementar 3,7, 3,4 i 2 punts, respectivament.

Després d'aquestes variacions, només Andalusia va registrar al gener una taxa interanual negativa (-1,4%) de preus industrials. La resta de regions van presentar taxes positives, especialment Balears (+6,2%) i Cantàbria (+5,8%).