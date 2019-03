Els preus industrials creixen al febrer un 2,1% a Balears

Publicado 25/3/2019 10:15:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

L'Índex de Preus Industrials (IPRI) va pujar un 2,1 per cent al febrer a Balears respecte al mateix mes de 2018, impulsat, principalment, per l'energia, els béns d'equip i els béns intermedis, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquest informe indica, a més, que els preus van decréixer un 2,4 per cent en la comunitat en relació amb el mes de gener. Enguany, no obstant això, els preus han caigut un 1,3 per cent.

En concret, en comparació de fa un any, el preu dels béns de consum ha crescut un 0,8 per cent, el dels béns d'equip ha crescut un 3,4 per cent, el de béns intermedis un 211 per cent i el d'energia un 2,3 per cent.

En l'acumulat de l'any, els preus que més baixen han estat els de l'energia (-3,7%) i els béns intermedis (-0,2%). La resta o es manté o varia unes desenes, com per exemple els preus dels béns d'equip que augmenten un 0,2%.

DADES NACIONALS

Els preus industrials van pujar un 0,2% al febrer en relació al mes anterior i van accelerar el seu creixement interanual fins a l'1,9%, dues desenes per sobre de la taxa registrada al gener, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb el repunt interanual de febrer, els preus industrials encadenen 29 mesos consecutius en positiu.

L'acceleració de la taxa interanual dels preus industrials ha estat a causa de principalment al major creixement de l'energia, els preus de la qual van augmentar un 5,8%, nou desenes més que al gener, com a conseqüència de l'encariment del refinament de petroli.

Per contra, els béns intermedis van retallar dues desenes la seva taxa interanual, fins al 0,8%, la seva taxa més baixa des de desembre de 2016. Per la seva banda, els béns de consum no durador van registrar al febrer una taxa una desena inferior a la de gener, fins a situar-se en el -1%, la taxa més baixa des de març de 2014.

La taxa de variació anual de l'índex general sense energia va descendir dues desenes en el segon mes de l'any, fins al 0,1%, amb el que se situa gairebé dos punts per sota de la de l'indicador general.

En termes mensuals, els preus industrials van augmentar un 0,2%, una desena més que al gener. Van destacar els avanços en un 0,4% dels preus de l'energia i del 0,3% en els béns intermedis.

TAXES POSITIVES EN TOTES LES CCAA, MENYS A ASTÚRIES

Al febrer la taxa anual dels preus industrials va pujar en sis comunitats autònomes i va baixar en onze, principalment a Astúries i Canàries, amb descensos de 4,7 i 4,5 punts, respectivament, fins a taxes del -2,2% i de l'1,3%.

Els majors ascensos es van produir a Andalusia i Múrcia, les taxes dels quals es van incrementar 2,5 i 2,1 punts, respectivament.

Després d'aquestes variacions, només Astúries va registrar al febrer una taxa interanual negativa de preus industrials (-2,2%). La resta de regions van presentar taxes positives, especialment País Basc (+4,3%) i Madrid (+2,6%).