Els trens diesel de la sèrie 61 fan aquest dijous la seva última circulació oficial

Els trens diesel de la sèrie 61, que el 22 de juny de 1995 van començar el seu servei comercial, han realitzat aquest dijous la seva última circulació oficial.

Segons ha informat l'Associació d'Amics del Ferrocarril en un comunicat, es tracta de les primeres unitats equipades amb megafonia i amb la nova imatge de la TIB amb els colors vermell i groc.

L'electrificació parcial de les línies del Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) al febrer de 2002 van suposar la paralització de la meitat de la flota d'aquests trens.

Finalment, van ser comprats per la 'Chemins de Fer' de la Provence per, una vegada condicionats, puguin circular per les seves vies.

La resta de trens en actiu, nou dobles i dos triples, el 2015 van ser sotmesos a un canvi d'imatge exterior, així com a una reparació per deixar-los en condicions òptimes i garantir el seu servei.

La finalització de l'electrificació de la xarxa ferroviària de SFM a la fi de 2018 fa que aquest dijous hagi tingut lloc l'última circulació d'aquestes unitats.