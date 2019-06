Emaya ret homenatge a 22 treballadors de l'àrea del Cicle de l'Aigua que compleixen 25 anys a l'empresa o que es jubilen

Publicado 4/6/2019 16:50:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La direcció d'Emaya ha retut homenatge aquest dimarts als treballadors de l'àrea del Cicle de l'Aigua que durant aquest any es jubilen i els quals compleixen 25 anys a l'empresa.

Segons ha informat Emaya en un comunicat, s'ha fet un reconeixement a 22 treballadors, 14 per complir 25 anys de treball a l'empresa, i vuit que es jubilen enguany.

Durant l'acte, el director de Recursos Humans, Carlos Nadal, i el director del Cicle de l'Aigua, Jaume Femenias, han fet entrega d'una placa commemorativa a cadascun dels treballadors i han reconegut la seva dedicació al llarg d'aquests anys, la seva vocació i voluntat de servei públic.

En l'acte s'ha posat en valor el treball de tots els treballadors que s'esforcen per millorar els serveis públics, i en el cas del personal del Cicle de l'Aigua, per fer possible que arribi aigua i servei de clavegueram a tots els habitatges de Palma.

Cada any Emaya celebra dos actes d'aquestes característiques, un per als treballadors de l'àrea de Qualitat Urbana en el mes de novembre, i aquest a principi de juny, amb motiu del dia de la Patrona d'Aigües.