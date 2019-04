EMT transporta 9,5 milions de passatgers al primer trimestre de 2019

Publicado 23/4/2019 12:41:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9,54 milions de passatgers han utilitzat entre el gener i el març les línies d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma, xifra que augmenta en 597.836 usuaris respecte al mateix període de 2018.

En un comunicat, l'Ajuntament de Palma ha detallat aquest dimarts que l'EMT ha guanyat 224.230 viatgers solament amb aquest passat mes de març, un 7,03 per cent més que el mateix mes de l'any anterior, quan van transportar a 3,19 milions de ciutadans, a diferència dels 3,41 milions d'aquest any.

Així mateix, Cort ha concretat que, entre les línies amb major increment de passatgers al març, destaquen tant les residencials com les turístiques: la línia 34 (Són Espases-Es Rafal), amb un creixement del 50,57 per cent; la 33, que ha augmentat un 58,04 per cent; la 21, amb un 28,29 per cent; la 10 (Son Cladera-Sa Indioteria), amb un 15,66 per cent; la 29, amb un 14,72 per cent; l'1 (Aeroport-Ciutat-Port), que ha crescut amb un 14,53 per cent; la 46 (Gènova-Sant Agustí), un 13,95 per cent, i la 24 (Són Llàtzer-Són Hugo), un 11,15 per cent.

A més, el Consistori ha informat que, als últims tres anys, l'EMT ha guanyat gairebé tres milions d'usuaris i que, si continua la tendència d'aquests mesos, "al final de 2019 es podria arribar als 2,2 milions de passatgers més, prop dels 44 milions d'usuaris en un any".